Apple ma problem. Nie wyrobi się na premierę iPhone'ów

Apple ma problem ze swoim pakietem funkcji AI nazwanym Apple Intelligence. Nie pojawi się on w dniu premiery nowych iPhone'ów, lecz dopiero później tej jesieni. Do Europy dotrze najwcześniej w 2025 roku.

Pierwsze funkcje Apple Intelligence dopiero w październikowej aktualizacji

Wygląda na to, że Apple nie wyrobi się na premierę iPhone'ów 16 ze swoimi rozwiązaniami wokół sztucznej inteligencji. Według doniesień agencji Bloomberg, funkcje AI pojawią się dopiero kilka tygodni po premierze nowych iPhone'ów oraz systemów iOS 18 i iPadOS 18.

Uczenie maszynowe trafi do użytkowników sprzętu Apple'a dopiero wraz z systemami 18.1 i późniejszymi. Jeszcze w tym tygodniu wersja beta iOS 18.1 i iPadOS 18.1 trafi do deweloperów.

Wymagania Apple Intelligence

Jak już pisaliśmy wcześniej, sztuczna inteligencja w wydaniu Apple'a będzie miała bardzo restrykcyjne wymagania. Nie doświadczymy jej na słabszych telefonach niż iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max (iPhone 15 i 15 Plus nie są objęte), a w przypadku tabletów i komputerów wymagane są minimum procesory Apple M1. Na liście wytycznych pojawiło się też minimum 8 GB pamięci RAM, co może sugerować podniesienie wielkości pamięci RAM w nadchodzących iPhone 16 i 16 Plus do tej wartości.

Te funkcje ominą Europę

Jakby było mało ograniczeń ze strony samego Apple'a, Digital Markets Act (DMA) wyklucza też wprowadzenie nowych funkcji w Unii Europejskiej. Mowa tutaj o Phone Mirroring (ekran telefonu strumieniowany na komputer Mac), wtyczkach SharePlay Screen Sharing i caluteńkim Apple Intelligence.

Obawiamy się, że wymogi DMA w kwestii interoperacyjności zagrożą integralności naszych produktów w sposób stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz ochrony danych. W związku z tym uważamy, że nie będziemy w stanie oddać w tym roku do dyspozycji użytkowników w UE trzech funkcji (w tym Apple Intelligence).

- oficjalnie skomentował sprawę Apple

Apple zapowiedział w czerwcu, że będzie ściśle współpracował z Komisją Europejską w celu znalezienia sposobu na wprowadzenie powyższych funkcji. Pewne jest jednak, że żadna z nich nie pojawi się na terenie Unii Europejskiej w tym roku.

