iPhone 16 przyniesie ważną zmianę. Szykuje się duży upgrade

iPhone 16 i iPhone 16 Plus mają otrzymać ważny upgrade. Nadchodzące telefony dostaną wydajniejszy procesor niż dotąd zakładaliśmy.

W ostatnich latach Apple zmieniło nieco swoją politykę, jeśli chodzi o procesory stosowane na pokładzie iPhone'ów. Od czasu iPhone'a 14 nowe układy zarezerwowane są wyłącznie dla urządzeń z serii Pro. Dla "biedaków", którzy zdecydują się na modele podstawowe, pozostają układy zeszłoroczne. Według tej reguły iPhone 14 i iPhone 14 Plus wyposażone zostały w Apple A15 zamiast Apple A16, a iPhone 15 i iPhone 15 Plus korzystają z Apple A16 zamiast Apple A17.

iPhone 16 dostanie układ Apple A18

Wyglądaj jednak na to, że w przyszłym roku ponownie ma się to zmienić. Jak donosi serwis MacRumors, powołując się na opinię analityka Jeffa Pu, iPhone 16 i iPhone 16 Plus mają wykorzystywać układy z rodziny Apple A18. Prawdopodobnie nie będą to te same procesory, które trafią na pokład droższych modeli Pro, ale w dalszym ciągu będą to nowe konstrukcje, a nie recykling znany z obecnej generacji.

Nowe procesory mają być produkowane w fabrykach TSMC w oparciu o proces 3 nm drugiej generacji (N3E). Ma to być zresztą główny powód, dla którego gigant z Cupertino zdecydował się zastosować zupełnie nową jednostkę w swoich tańszych urządzeniach, zamiast użyć tegorocznego układu Apple A17 Bionic. Dzięki przejściu na proces N3E produkcja czipów ma być tańsza, a uzysk większy niż w przypadku tegorocznych modeli.

Jednocześnie warto pamiętać, że choć do tej pory przewidywania Jeffa Pu okazywały się w większości trafne, mówimy o smartfonach, których premiery spodziewamy się za dobrych kilkanaście miesięcy. Dość powiedzieć, że w tym czasie nawet włodarze z Cupertino mogą jeszcze kilkukrotnie zmienić zdanie. Mimo to trzymamy kciuki, żeby ta akurat plotka się potwierdziła - w końcu bardziej zaawansowany technologicznie produkt powinien przynieść klientom same korzyści.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: MacRumors