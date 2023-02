Nowe iPady Pro z ekranami OLED mają być piekielnie drogie

W przyszłym roku Apple ma zaprezentować nowe iPady Pro z ekranami OLED. Aktualnie doniesienia nie są jednak zbyt optymistyczne. Urządzenia mogą być bardzo drogie.

Od jakiegoś czasu słyszymy, że tegoroczne iPady Pro przejdą dużą zmianę. Tradycyjne ekrany LCD zostaną w nich zastąpione matrycami OLED. Jeśli potwierdzą się plotki, to do sprzedaży trafią dwa modele o przekątnych 11,1- oraz 13-cali. Jednak mogą być bardzo drogie. Dużo droższe od wcześniejszych iPadów Pro.

iPady Pro z ekranami OLED będą drogie

Takie wieści docierają do nas z Korei. Apple ma w tym momencie negocjować ceny z dwiema firmami, które są w stanie dostarczyć odpowiednią liczbę matryc OLED do nowych tabletów, czyli Samsungiem oraz LG Display. Sprawę utrudnia fakt, że firma z Cupertino wymaga dość skomplikowanej, a przez to kosztownej konstrukcji z dwiema warstwami emisyjnymi. W ten sposób Apple chce uzyskać 4-krotnie dłuższą żywotność ekranu i 2-krotnie wyższą jasność.

Timowi Cookowi i spółce ma zależeć na takiej konstrukcji, ponieważ w ich ocenie tablety są używane dłużej. O ile po telefon często łapiemy dosłownie na chwilę, aby coś sprawdzić, tak jeśli już sięgamy po iPada, to zazwyczaj używamy go przez dłuższy czas i rzadziej go wymieniamy na nowy model. Przynajmniej w ocenie Apple. Dlatego firma z Cupertino chce mieć pewność, że ekran będzie cechował się odpowiednią żywotnością, co z kolei negatywnie wpływa na ewentualną cenę.

Według koreańskiego serwisu The Elec cena 10-calowego ekranu OLED według wymagań Apple to około 100-150 dolarów. W przypadku matryc 11,1- i 13-calowych kwota rośnie do 270 i 350 dolarów za samą matrycę. Jeśli dołożymy do tego pozostałe podzespoły plus niemałą marżę, to wyjdzie naprawdę wysoka cena. Aktualnie najtańszy 11-calowy iPad Pro kosztuje 799 dolarów, a model 12,9-calowy już 1099 dolarów. W przypadku modeli OLED ceny mogą być dużo wyższe.

Źródło zdjęć: NYC Russ / Shutterstock.com

Źródło tekstu: MacRumors, The Elec