Acer One 10 (2023) certyfikowany przez FCC. Znamy specyfikację

Nowy tablet Acer One 10 (2023) znalazł się na liście certyfikowanych urządzeń przez Federalną Komisję Łączności. Dzięki temu poznaliśmy jego specyfikację.

Wkrótce powinien zadebiutować nowy tablet Acer One 10 na 2023 roku. To usprawniona wersja wcześniejszego modelu. Urządzenie trafiło już na listę certyfikowanych sprzętów FCC (Amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu), która przy okazji zdradza specyfikację tabletu.

Specyfikacja Acer One 10 (2023)

Z listy FCC wynika, że nowy Acer One 10 (2023) będzie wyposażony w procesor MediaTek MT8768 z 8 rdzeniami Cortex-A53 o taktowaniu 2,0 GHz. Poza tym urządzenie ma oferować 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć maksymalnie do 1 TB. To pokazuje, że ma to być model dla mniej wymagających użytkowników.

Oprócz tego tablet ma mieć 10,1-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli. Będzie też wyposażony w podwójny, główny aparat o rozdzielczości 13 Mpix, a także przednią kamerę o rozdzielczości 5 Mpix. Poza tym zaoferuje złącze mini-jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek, a także port USB-C do ładowania.

Co jeszcze wiemy o tablecie Acer One 10 (2023)? Prawdopodobnie będzie to urządzenie o grubości zaledwie 7,6 mm i masie 450 gramów. Będzie miał akumulator o pojemności 5000 mAh, który zaoferuje maksymalnie 7 godzin pracy, a także Bluetooth 5.0 oraz WiFi 5. Cena nie jest jeszcze znana, ale skoro urządzenie trafiło do bazy FCC, to premiera powinna być bliska.

Źródło zdjęć: IT Home

Źródło tekstu: IT Home