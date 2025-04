Samsung w Korei stanie się piekłem. Tydzień pracy to 64 godziny

Normalny tydzień pracy w Korei wynosi maksymalnie 52 godziny tygodniowo. Można jednak starać się o zwiększenie tego limitu. Samsung uzyskał rządową zgodę na to, by jego pracownicy działu badań i rozwoju pracowali przez następne trzy miesiące 64 godziny tygodniowo. Kolejne trzy będą oni pracować 60 godzin tygodniowo.

64 godziny pracy jako norma w Samsungu

Zgodnie z niedawną nowelizacją prawa, firmy mogą wystąpić o taką specjalną zgodę na właśnie 6 miesięcy, kiedyś były to trzy miesiące. Rządząca Partia Siły Ludu miała jednak w programie możliwość wydłużenia normalnego tygodnia pracy.

Korea Południowa według najnowszych statystyk ma dzietność 0,75 i jest ona najniższa na świecie. W elitarnym klubie niepodległych państw z najgorszą dzietnością świata są też Tajwan i Tajlandia. Wszystkie one mają dzietność poniżej 1. Zapewnienie zastępowalności pokoleń wymaga dzietności 2,1. Każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam czy pomysł pracowania 13 godzin dziennie sprawi, że Koreańczycy będą bardziej chętni do randkowania, a potem do posiadania dzieci.