Pokemon Go: Koniec wsparcia dla niektórych telefonów

Pokemon Go już niedługo przestanie działać na wielu starszych telefonach. To wazna informacja dla wszystkich którzy korzystają z wersji na 32 bity.

Niantic ogłosił, że oficjalnie zakończy wsparcie dla wielu starszych urządzeń. Powodem jest chęć przekierowania uwagi na nowsze modele i wersje systemu. Producent gry doradził użytkownikom telefonów z Androidem na 32 bity, że powinni zrobić backup swoich kont i zapisać hasła. W ten sposób będą mogli spokojnie kontynuować grę na nowych telefonach. Przy okazji opublikowano przykładową listę urządzeń, które już niedługo stracą wsparcie. Są na niej takie smartfony jak:

Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J3

Sony Xperia Z2, Z3

Motorola Moto G (pierwsza generacja)

OnePlus One

HTC One (M8)

To nie jest jednak cała lista. Przedstawiciele firmy doprecyzowali, że wsparcie skończy się dla wielu urządzeń wydanych przed 2015. Nie oznacza to jednak, że nie spotka to też żadnego nowszego. Na Reddicie użytkownicy konstruują listę telefonów wydanych od 2016, które spotka ten sam los. Można ją znaleźć tutaj. Pierwotnie koniec wsparcia miał nastąpić w sierpniu, producent jednak wycofał się z tego terminu. Nastąpi to później, nie wiadomo jednak kiedy.

