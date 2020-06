Nintendo szykuje grę Pokemon Unite

Jak widać kolejna firma zamierza dołączyć do walki w segmencie gier MOBA. Nintendo szykuje bowiem grę Pokemon Unite.

Japoński Nintendo zamierza niedługo pokazać swoją propozycję gry typu MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). W tym celu przedstawiciele firmy uznali, że najlepiej będzie zagrać bezpiecznie i sięgnąć po uniwersum, które jest znane na całym świecie. Są to właśnie Pokemony. Gra będzie nosiła miano Pokemon Unite i zadebiutuje zarówno na iOS, Androidzie czy również na konsoli Nintendo Switch. Wygląda na to, że tutaj jeszcze ważniejsza niż w innych grach tego typu będzie komunikacja między graczami. W rozgrywce będzie trzeba nie dość, że łapać dzikie pokemony i rozwijać ich poziom oraz umiejętności, walczyć z drużyną przeciwnika, ale także ścigać się z czasem.

Producent zapewnia, że gracze na poszczególne systemy nie będą zamknięci w swoich małych światach i będą mogli grać ze sobą nawzajem. To samo dotyczy gry np. posiadacza telefonu z Androidem przeciwko komuś z konsolą Nintendo Switch. Podobnie jak w innych grach MOBA (jak League of Legends, Paladins Strike, Smite czy Heroes of the Storm), także tutaj walczyć ze sobą będą dwie pięcioosobowe drużyny.

Źródło tekstu: nintendo, phonearena