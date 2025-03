Plus pokazał nowy cennik. Dotyczy Wielkiej Brytanii i Gibraltaru

Nowy cennik dla abonentów Plusa?

Nowe stawki dla użytkowników ofert Mix i na kartę

Jak informuje operator sieci Plus w komunikacie, powyższe opłaty nie dotyczą połączeń międzynarodowych do sieci satelitarnych, morskich i samolotowych ani połączeń w roamingu międzynarodowym do sieci satelitarnych, morskich i samolotowych oraz usług z dodatkowym świadczeniem, numerów specjalnych, międzynarodowych numerów konferencyjnych, przekierowań połączeń i infolinii.