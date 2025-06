Nowość w Plusie: Bezpieczny Internet i jeden numer na wszystko

Spokojna głowa w Internecie, czyli "Ochrona Internetu"

Codziennie słyszymy o jakichś oszustwach, wirusach, próbach kradzieży naszych danych czy haseł. Kto by za tym wszystkim nadążył? Jasne, warto wiedzieć, co nam grozi, ale dobrze też mieć narzędzia, które pomogą nam się bronić. I tu wchodzi Plus ze swoją "Ochroną Internetu". To taka tarcza, która ma nas chronić przed tymi wszystkimi nieprzyjemnościami.

Mamy do wyboru trzy opcje, w zależności od tego, czego potrzebujemy:

Pakiet Standard (od 5 zł miesięcznie): podstawowa, automatyczna ochrona, działa w sieci Plus, nic nie musisz instalować, blokuje strony, które mogą zawierać wirusy, chroni przed próbami wyłudzenia danych (tzw. phishingiem) i kradzieżą loginów,

(od 5 zł miesięcznie): Pakiet Premium (od 10 zł miesięcznie): ochrona działa na 3 urządzeniach (np. telefonie, laptopie, tablecie) i 3 adresach e-mail, oprócz tego, co w Standardzie, Plus sprawdza, czy nasze loginy i hasła nie wyciekły gdzieś do ciemnej strony Internetu, jest też "Skarbiec haseł", który pomaga tworzyć naprawdę mocne hasła i bezpiecznie je przechowuje, jeśli mamy dzieci, "Reguły rodzinne" pomogą chronić je przed nieodpowiednimi treściami w sieci,

(od 10 zł miesięcznie): Pakiet Ultra (od 15 zł/mies.): ochrona na 5 urządzeń i 5 maili, wszystko to, co w Premium, specjalny "Cyber Doradca", czyli to taki ekspert, do którego możemy zadzwonić, gdy coś złego się stanie w sieci i potrzebujemy pomocy.

(od 15 zł/mies.):

Każdy z powyższych pakietów ma za zadanie utrudnić życie oszustom i zapewnić nam spokojniejsze surfowanie po Internecie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie usługi Ochrona Internetu.

Jeden numer, wiele urządzeń, czyli dodatkowa karta eSIM

Masz smartwatcha albo tablet i wkurza Cię, że potrzebujesz do nich osobnej karty SIM (i często osobnego numeru), żeby dzwonić albo korzystać z netu poza domem? Plus ma na to sposób – dodatkową kartę eSIM za 10 zł miesięcznie.

Co to takiego? To po prostu cyfrowa wersja Twojej zwykłej karty SIM. Dzięki temu Twój telefon, zegarek i tablet mogą działać na tym samym numerze telefonu. Dzwonisz, SMS-ujesz, surfujesz po necie – wszystko jak z jednego numeru. Możesz mieć aż pięć takich dodatkowych "e-kart" do jednego numeru. Na razie działa to na urządzeniach z Androidem, a aktywować można przez Internet w serwisie iPlus albo w salonie Plusa.

Więcej informacji o dodatkowej karcie eSIM w Plusie znajdziesz pod tym adresem.

Jak to się ma do innych ofert Plusa?

A teraz wisienka na torcie. Jeśli masz w Plusie kilka usług (np. abonament komórkowy, Internet światłowodowy, telewizję czy Internet mobilny), to te nowe dodatki – Ochronę Internetu czy eSIM – możesz sobie łatwo dołożyć. Plus ma taką ofertę, że jak bierzesz dwie dowolne usługi, to płacisz za pakiet 80 zł miesięcznie, a każda następna usługa to tylko dodatkowe 30 zł na miesiąc. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można przeznaczyć właśnie na dodatkowe bezpieczeństwo w sieci albo na wygodną kartę eSIM.