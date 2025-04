Plus zaskakuje nowością w aplikacji. W iPlus znajdziesz 150 okazji

iPlus to aplikacja, dzięki której klienci zielonej sieci mogą zarządzać swoim kontem i usługami telefonicznymi. Dzięki niej mogą monitorować płatności, zużycie internetu, czy dokupić nowe usługi.

Plus postanowił jednak dodać do aplikacji coś jeszcze – wybór ofert rabatowych. Od teraz dostępny w iPlus katalog zniżek posłuży klientom do wyszukiwania atrakcyjnych ofert sklepów z różnych kategorii. Operator przekonuje, że dzięki nowej funkcji w iPlus szukanie oszczędności, które kojarzy się z nużącym przeglądaniem internetu, będzie łatwiejsze i zapewni aktualność okazyjnych cen.