Play zapowiada 15 tys. stacji. Operator gotowy na wakacyjne obciążenie

Według najnowszych danych Play z 9 czerwca 2025 r. liczba stacji bazowych w fioletowej sieci osiągnęła właśnie liczbę 12 669 nadajników . Jak zapowiada operator, w planach jest dalsza rozbudowa sieci komórkowej do minimum ponad 15 tys. stacji bazowych . Co więcej, wartość ta może wzrosnąć – będzie uzależniona od wykorzystania sieci i rzeczywistych potrzeb użytkowników.

Play w ciągu ostatnich dwóch lat wybudował ok. 2 tys. nadajników , z czego 243 uruchomiono w 2025 r. Jednocześnie rozwijany jest standard 5G, który dociera do przeszło 80 proc. populacji kraju (licząc z pasmem 2,1 GHz). Tylko w okresie 2020-2024 inwestycje operatora w sieć i częstotliwości wyniosły 6,1 mld zł . Play zapowiada, że w kolejnych latach nakłady na rozwój sieci pozostaną na podobnym poziomie.

Ruch w sieci Play nieustannie rośnie

W Play przyrost wykorzystania danych mobilnych wynosi średnio ok. 20 proc. rok do roku. Tylko w pierwszym kwartale 2025 r. klienci operatora przesłali 1069 PB (petabajtów) danych. Operator zwraca też uwagę na rosnący ruch w sieci stacjonarnej – w tym wypadku zużycie danych również rośnie o ok. 20 proc. rok do roku. Sieć kablowa i światłowodowa wraz z Wi-Fi coraz częściej staje się standardem każdego miejsca oferującego noclegi.