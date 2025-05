Play kończy z przydatną usługą. Od 2 czerwca już z niej nie skorzystasz

Czym była usługa "Notka SMS"?

Usługa "Notka SMS" to funkcja oferowana przez Play, która umożliwiała użytkownikom automatyczne wysyłanie predefiniowanej wiadomości tekstowej do osób dzwoniących, gdy użytkownik nie mógł odebrać połączenia lub je odrzucił. Była to forma spersonalizowanego powiadomienia, alternatywa dla standardowego komunikatu poczty głosowej lub braku jakiejkolwiek informacji zwrotnej.