Festiwal zatrząsł siecią Orange. Padł nowy rekord danych

Pomarańczowy operator podzielił się imponującymi statystykami, które pokazują, jak festiwalowicze korzystali z cyfrowych dobrodziejstw, stawiając przed infrastrukturą telekomunikacyjną niemałe wyzwanie.

Czterokrotny wzrost i potęga 5G

W trakcie festiwalu, od piątkowego popołudnia do wczesnych godzin niedzielnych, sieć mobilna Orange w okolicy wydarzenia przeniosła aż 6,18 TB danych. To czterokrotnie więcej niż standardowe obciążenie w tej lokalizacji. Co istotne, lwią część tego ruchu, bo aż 4,68 TB, wygenerowali bezpośrednio uczestnicy festiwalu. Porównując te liczby z ubiegłym rokiem, obserwujemy gigantyczny wzrost – odpowiednio o 41% dla całego ruchu i 33% dla danych od festiwalowiczów.

Kluczową rolę w obsłużeniu tak wzmożonego ruchu odegrała specjalnie uruchomiona na terenie festiwalu mobilna stacja bazowa 5G, działająca w paśmie C. To właśnie przez nią przepłynęło aż 3,55 TB danych, co stanowi wzrost o 44% w stosunku do poprzedniej edycji. Technologia 5G zdominowała festiwalową transmisję danych – łącznie (uwzględniając mobilną stację oraz pozostałe stacje w okolicy) odpowiadała za 47% całego ruchu, podczas gdy w 2024 roku było to 30%. To wyraźny sygnał rosnącej popularności i efektywności sieci najnowszej generacji.

Mniej rozmów, więcej wiadomości tekstowych

Ciekawą tendencję zaobserwowano w sposobie komunikacji. Festiwalowicze rozmawiali przez telefon o jedną piątą mniej niż rok wcześniej – sieć zarejestrowała 33 tysiące minut połączeń (wobec ponad 40 tysięcy w 2024 roku). Niemal całość tego ruchu głosowego, bo aż 99,8%, zrealizowano w technologii VoLTE (Voice over LTE), co stanowi znaczący skok z 87% w roku ubiegłym i świadczy o wysokiej jakości połączeń.

Wbrew pozorom, tradycyjne wiadomości SMS wcale nie odchodzą do lamusa. Wręcz przeciwnie – wysłano i odebrano ich prawie 50 tysięcy, co oznacza wzrost o 19% rok do roku. To dowód, że SMS-y wciąż stanowią ważny kanał komunikacji, nawet w dobie wszechobecnych komunikatorów internetowych i technologii RCS.

Orange Warsaw Festival był nie tylko muzycznym świętem, ale także poligonem doświadczalnym dla sieci mobilnej. Ta zdała egzamin celująco. Rosnące zapotrzebowanie na dane, dynamiczny rozwój 5G i zmieniające się nawyki komunikacyjne użytkowników to trendy, które operatorzy muszą bacznie obserwować i na które muszą być przygotowani.