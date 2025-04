Zaloguj się do Orange. Jest prezent do odebrania

Nawigacja do samochodów i kamperów TOMTOM GO Camper Max 700 Premium Pack 7" Świat, satelitarna, sterowanie głosem

Darmową Nawigację Orange można odebrać od dziś do końca przyszłego wtorku, czyli do 29 kwietnia. Po aktywacji będzie z niej można korzystać za 0 zł niemal do końca czerwca. Oferta jest przeznaczona dla klientów abonamentowych, za to nie skorzystają z niej klienci na kartę. Bonus może nie być dostępny dla tych, którzy korzystali już z darmowej wersji usługi.