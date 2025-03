Orange unowocześnia platformę IMS. Oznacza to lepsze połączenia i bezpieczeństwo

Czym jest IMS i jakie usługi obsługuje?

IMS to zaawansowana platforma sieciowa, która umożliwia świadczenie usług multimedialnych w sieci IP. Jest centralnym punktem zarządzania połączeniami i integruje różne formy komunikacji, takie jak głos, wideo i tekst. Dzięki tej technologii użytkownicy mogą korzystać między innymi z:

Nowoczesna, zwirtualizowana infrastruktura

W ramach rozbudowy, platforma IMS pomarańczowego operatora została w pełni zwirtualizowana , co oznacza większą elastyczność w zarządzaniu usługami oraz szybsze reagowanie na ewentualne awarie. Nowa infrastruktura obsługuje kluczowe funkcje sieciowe, takie jak autoryzacja użytkowników, zestawianie połączeń, przekierowywanie rozmów czy ustalanie priorytetów. Modernizacja obejmowała również migrację kilkunastu usług, w tym Biznesowej Telefonii IP oraz telefonii VoIP dla użytkowników indywidualnych.

IMS umożliwia także świadczenie usług substytucyjnych dla telefonii stacjonarnej . Dzięki temu użytkownicy mogą przenieść swój numer stacjonarny na kartę SIM i korzystać z niego w określonym obszarze, co stanowi nowoczesne rozwiązanie dla klientów biznesowych i indywidualnych.

Większa pojemność i bezpieczeństwo sieci

Rozbudowa IMS objęła również dodanie dodatkowego węzła infrastruktury, co zwiększyło pojemność systemu. Dzięki temu sieć może obsłużyć jeszcze więcej połączeń i użytkowników, co jest niezwykle istotne w kontekście rosnącego zapotrzebowania na usługi głosowe w technologii VoLTE. W lutym 2024 roku połączenia VoLTE odpowiadały już za ponad 70% całego ruchu głosowego w sieci Orange, co jest efektem stopniowego wygaszania technologii 3G i przechodzenia na LTE.