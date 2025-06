Orange ma nowe prezenty na środę. Darmowe GB to tylko jeden z nich

Dla Ciebie i Twojej rodziny: Bezpieczne Dziecko lub 7 GB za darmo

Jeśli masz abonament w Orange, w tym tygodniu możesz zadbać o spokój ducha. Pomarańczowy operator proponuje dwa miesiące usługi "Bezpieczne Dziecko" zupełnie za darmo . To narzędzie, które pomaga rodzicom dbać o bezpieczeństwo swoich pociech, zarówno w sieci, jak i poza nią. Dzięki niej możesz na przykład sprawdzać lokalizację dziecka, zarządzać dostępem do aplikacji czy chronić przed nieodpowiednimi treściami.

A co jeśli już korzystasz z "Bezpiecznego Dziecka"? Nic straconego. W takiej sytuacji Orange dorzuci Ci dodatkowe 7 GB Internetu na Twoje konto. Zawsze się przyda.

Jak aktywować? To proste. Wystarczy, że wejdziesz do aplikacji Mój Orange lub zalogujesz się na swoje konto online i poszukasz zakładki "Dla Ciebie" . Tam znajdziesz baner z informacją o prezencie i instrukcją aktywacji. Przed końcem darmowego okresu dostaniesz SMS-a z przypomnieniem. Wtedy zdecydujesz, czy chcesz dalej korzystać z usługi (już w wersji płatnej), czy wolisz z niej zrezygnować.

Biznes też dostaje prezenty: Zabezpiecz PESEL dla Firm lub 10 GB

Czerwiec to w Orange miesiąc upominków także dla klientów biznesowych . Tym razem przedsiębiorcy mogą skorzystać z usługi "Zabezpiecz PESEL dla Firm" przez trzy miesiące za 0 zł . W dzisiejszych czasach ochrona danych firmowych, w tym numerów PESEL (np. właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej czy pracowników), to absolutna podstawa. Usługa ta pomaga monitorować i chronić te wrażliwe dane przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

Podobnie jak przy ofercie dla klientów indywidualnych, przed końcem darmowego okresu otrzymasz informację i zdecydujesz, czy chcesz kontynuować korzystanie z płatnej wersji. Co ważne, z usługi można zrezygnować w każdym momencie przez aplikację Mój Orange, konto internetowe lub wysyłając SMS.

Jeśli Twoja firma nie korzysta z oferty Planów Firmowych lub planu Dla Firm, które kwalifikują do tej konkretnej usługi, Orange ma alternatywę. Możesz odebrać darmowe 10 GB Internetu na wskazany numer na swoim koncie firmowym. Paczka danych jest ważna przez 30 dni od daty jej odbioru, a niewykorzystany transfer po tym czasie przepadnie.

Gdzie szukać prezentów?

Wszystkie środowe upominki znajdziesz po zalogowaniu się na swoje konto w aplikacji Mój Orange (w zakładce "Dla Ciebie") lub na stronie internetowej Orange. Warto tam zaglądać regularnie, bo akcja "Środy z Mój Orange" to cykliczna porcja miłych niespodzianek! To dobra okazja, by bez żadnych zobowiązań przetestować przydatne usługi albo po prostu cieszyć się dodatkowym transferem danych.