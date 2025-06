Nowy rodzaj wakacyjnego oszustwa czycha na Polaków. Ofiary straciły 2 miliony złotych

Oszustwo na wakacje

Otóż oszuści najpierw za pomocą niepisanych przez Policję ataków phishingowych wykradali dostęp do kont społecznościowych różnych, niepowiązanych ze sobą osób. Następnie w ich imieniu oferowali bon wakacyjny o wartości 12 tysięcy złotych w znacznie niższej cenie wynoszącej 4-8 tysięcy . Co ciekawe sam bon był prawdziwy, jednak wykorzystany wiele lat wcześniej.

Setki oszukanych

W ten sposób przestępcom udało się okraść około 200 osób. A przynajmniej w sprawie tylu odbywa się postępowanie. I chociaż brzmi to jak plan doskonały, to Policjantom udało się zatrzymać dwóch podejrzanych: 34-latka, który w momencie zatrzymania próbował wypłacić skradzione pieniądze, oraz jego 17-letniego wspólnika. Starszy z nich już trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące.