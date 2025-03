a2mobile daje więcej internetu. 999 GB w ofercie Niewyczerpalne Wszystko

31 dni za 0 zł dla nowych klientów

Dzięki pierwszej promocji, skierowanej do nowych klientów można otrzymać 31 dni korzystania z oferty za 0 zł.

Smartfon NOTHING Phone 2A Plus 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Szary

Smartfon NOTHING Phone 2A Plus 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Szary

Z promocji można skorzystać po przeniesieniu numeru do a2mobile na stronie https://a2mobile.pl/przenies-numer lub po zakupie i rejestracji nowego numeru na stronie operatora albo w jednym z punktów sprzedaży operatora.

999 GB ekstra do odebrania w aplikacji

W pierwszym przypadku 999 GB przyznawane jest za zgodę marketingową – dotyczy to tych użytkowników, którzy dotąd tego nie zrobili. Taką zgodę można złożyć na kilka sposobów, np. poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS o treści TAK pod numer 2030 lub w aplikacji mobilnej. Dodatkowy pakiet danych 999 GB zostanie automatycznie przyznany po aktywowaniu lub odnowieniu jednego z pakietów „Niewyczerpalne Wszystko”. Szczegóły w regulaminie promocji .

Druga promocja na bonusowe 999 GB skierowana jest do klientów, którzy przeniosą numer do a2mobile , zamówią on-line starter na nowy numer albo kupią stacjonarnie zestaw startowy sieci. Warunkiem jest też aktywacja jednego z pakietów : Niewyczerpalne Wszystko 19,90, Niewyczerpalne Wszystko 24,90 lub Niewyczerpalne Wszystko 29,90.

Co więcej, w zależności od wybranej oferty można otrzymać od 2 do 6 takich pakietów – w tym przypadku bonus zostanie przyznany za kolejne odnowienia. Dodatkowy pakiet jest ważny do końca okresu ważności pakietu podstawowego przyznanego w ofercie „Niewyczerpalne Wszystko”, czyli przez 31 dni.