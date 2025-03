Najnowsze badania tłumaczą, po co w ogóle Polacy kupują smartwatche

Oczywiście osoby uważające, że jest to sprzęt zbędny, mogą twierdzić, że ludzie kupują je, kierując się impulsem, a nie realną potrzebą. To jednak w znacznej większości przypadków nie jest prawda. Według badań przeprowadzonych przez Huawei CBG Polska aż 79% posiadaczy smartwatchy dokładnie przemyślało ten zakup . Tym samym większość z nas, osób, które mają je na nadgarstku, kupiło ten sprzęt po dokładnym przemyśleniu sprawy.

Po co mi smartwatch?

Oczywiście nie mogę się wypowiadać za innych. Nie chcę też rzucać ogólników jak monitorowanie zdrowia. Zamiast tego przedstawię swoją własną perspektywę . Otóż sam korzystam z HUAWEI WATCH FIT 3 . Zegarek ten świetnie sprawdza się, gdy muszę odebrać połączenie podczas jazdy samochodem . Wcześniej jeśli nie wsadziłem smartfona w uchwyt, to o odbieraniu nie było nawet mowy - zabawa telefonem w trakcie jazdy jest nie tylko karalna, ale i niebezpieczna. Teraz mogę to robić z poziomu zegarka.

Kolejną świetną funkcją jest możliwość nagrywania trasy podczas spacerów. Z żoną i synkiem planujemy przejść przez każdą uliczkę na Czechowie. Dzięki temu zegarkowi już wiemy, gdzie byliśmy podczas spaceru, a gdzie jeszcze nie. Czy jest to możliwe dzięki smartfonowi? Oczywiście, ale ja lubię zostawiać go w domu kiedy jestem po pracy. Budzik wibracyjny również jest bardzo wygodną funkcją, którą z kolei najbardziej docenia moja żona, która nie musi budzić się razem ze mną. Natomiast wyświetlanie powiadomień na nadgarstku sprawia, że nie muszę ciągle sięgać po telefon. A wierzcie mi, w mojej pracy przychodzi ich naprawdę dużo. Dlatego też mogę polecić HUAWEI WATCH FIT 3 z całego serca, chociaż wybrałem go, kierując się rozumem.