Kobieta zarabiała na lajkach, a potem straciła pieniądze. Nowe, kreatywne oszustwo

Czego wielu z nas chce? Oczywiście łatwej, przyjemnej, niewymagającej i bardzo dobrze płatnej pracy. Najlepiej zdalnej. Właśnie taką ofertę znalazła 30-letnia mieszkanka Białej Podlaskiej. Pewnie też dla nikogo nie będzie to zaskoczeniem, że koniec końców to ona straciła pieniądze i została oszukana. Jednak gdyby podeszła do sprawy nieco inaczej, to możliwe, że to oszuści skończyliby na minusie.