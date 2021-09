Grand Mobile Photo: zrób zdjęcie telefonem i walcz o cenne nagrody

Samsung zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Grand Mobile Photo, w którym łączna pula nagród wynosi 12500 euro. Zdjęcia zrobione smartfonem lub tabletem można nadsyłać do końca września.

W ramach partnerstwa w konkursie Grand Mobile Photo, Samsung zachęca zarówno amatorów jak i profesjonalnych fotografów do zgłaszania swoich zdjęć wykonanych smartfonem lub tabletem w jednej z piętnastu kategorii konkursowych.

Jak wziąć udział w konkursie Grand Mobile Photo?

Wystarczy zgłosić swoje zdjęcie wykonane w okresie między 1 października 2020 roku a 30 września 2021 roku przy użyciu smartfonu lub tabletu. Prace można zgłaszać w czternastu kategoriach pojedynczych:

Abstract,

Animals,

Architecture, Design & Arts,

Food, Fashion & Beauty,

Lifestyle,

Micro,

Minimal,

Nature, Landscape & Environment,

People,

Photo journalism,

Portraits, Self-portraits,

Street photo,

Samsung Galaxy Technology,

Travel, Sport & Adventures,

a także w kategorii fotoreportaż (maksymalnie 6 zdjęć).

Mechanika konkursu i nagrody

Zdjęcia można nadsyłać do 30 września 2021 roku za pośrednictwem strony konkursowej. Lista zdjęć zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona w październiku tego roku. Spośród wszystkich nadesłanych fotografii jury wybierze pracę, która zdobędzie Grand Prix. Jego autor otrzyma nagrodę główną w wysokości 3000 euro (około 13,9 tys. zł). Zwycięzcy we wszystkich pozostałych kategoriach otrzymają nagrody w wysokości 500 euro (2,3 tys. zł). Wszystkie zgłoszone zdjęcia biorą udział w walce o Nagrodę Internautów w wysokości 2000 euro (9,3 tys. zł). Głosować można pod tym adresem.

Zgłoś swoje zdjęcie w kategorii Samsung Galaxy Technology

Do 23 września 2021 roku prace w kategorii Samsung Galaxy Technology można zgłaszać bez ponoszenia dodatkowych opłat bezpośrednio na tej stronie. Zdjęcie, które zwycięży w głosowaniu internautów, trafi do finału konkursu w kategorii Samsung Galaxy Technology, a jego autorka lub autor weźmie udział w walce o nagrodę Grand Prix (3000 €) i Nagrodę Internautów (2000 €).

Zgłoszenie zdjęcia w konkursie wiąże się z opłatą, do wyboru są 4 pakiety:

49 zł za 1 zdjęcie,

98 zł za 3 zdjęcia,

122,50 zł za 5 zdjęć,

99 zł za 1 fotoreportaż.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

