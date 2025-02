Przełom w łączności: 5G z satelitów OneWeb działa

Jak przebiegały testy?

Do przeprowadzenia prób wykorzystano satelity Eutelsat OneWeb , chipset MediaTek NR NTN , a także testową stację bazową NR NTN dostarczoną przez ITRI, działającą zgodnie ze specyfikacją 3GPP Release 17 . System antenowy oraz sprzęt testowy zapewniły firmy Sharp oraz Rohde & Schwarz . Z kolei satelity, skonstruowane przez Airbusa , zostały wyposażone w transpondery pracujące w pasmach Ku oraz Ka, umożliwiające dynamiczne przesyłanie sygnału na ruchomych wiązkach („Earth-moving beams”).

Podczas testów terminal 5G pomyślnie połączył się z rdzeniem sieci 5G za pośrednictwem satelity, co umożliwiło wymianę danych.

Nowa era globalnej łączności

Dzięki zastosowaniu standardów 5G, uznanych przez całą branżę telekomunikacyjną, satelity kompatybilne z nową technologią będą mogły w naturalny sposób uzupełniać istniejące sieci naziemne. Oznacza to możliwość zapewnienia powszechnej łączności na globalną skalę, co obniży koszty dostępu do Internetu i stworzy nowe możliwości dla smartfonów, branży motoryzacyjnej czy Internetu Rzeczy (IoT).