Odkąd Donald Trump został prezydentem USA, od razu zaczął a gresywnie prowadzić politykę gospodarczą . W drugiej kadencji od razu zaczął z wysokiego C. USA pod jego przywództwem nakłada cła nawet an tak bliskiego sojusznika jak Kanada. Trump nałożył cło na Meksyk, wygrażał Unii Europejskiej, Tajwanowi i Japonii.

Samsung intensyfikuje kontakty z Chinami. W tle polityka

Nic dziwnego zatem, że Korea Południowa nie czuje się bezpiecznie. Szczególnie, że Korea w przeciwieństwie do Japonii była o wiele bardziej...chwiejnym sojusznikiem. Ambasador Korei odmówił potępiania chińskich działań w Hongkongu, a Korea zapowiadała, że nigdy nie będzie walczyła przeciw Chinom. Tak samo prezydent Korei wymigał się od spotkania z Nancy Pelosi by nie irytować Pekinu po wizycie Pelosi na Tajwanie. Chiny i Korea mają bardzo dużą wymianę handlową. Ba, to przecież zbliżenie między Pekinem i Seulem swego czasu zmusiło Koreę Północną do przełomowego spotkania z Donaldem Trumpem.