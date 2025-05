Dała się oszukać dwa razy z rzędu. Wyczyścili jej konto i wzięli kredyt

Oszukana kobieta to 36-latka z powiatu Tomaszowskiego. Trzeba przyznać, że oszuści posłużyli się tu dość ciekawą socjotechniką. Pierwszy z nich podszywał się pod pracownika popularnego operatora sieci komórkowej. Dokładnie tej, do której należał numer ofiary. Zadzwonił do niej z informacją, że ktoś próbował wykonać duplikat jej karty SIM, co miało zostać zablokowane przez operatora. Poinformował ją jednak, że to oznacza, iż ktoś wykradł jej dane.