Wpadli oszuści od tonącej dziewczynki. Mieli centrum sterowania przekrętem

Wpadli oszuści, którzy żerując na powodzi, prowadzili kampanię phishingową na „dziewczynkę tonącą w rzece”. Policjanci z CBZC odkryli całe centrum sterowania oszustwem z kilkudziesięcioma komputerami i telefonami.

Gdy powódź na południu Polki trwała już w najlepsze, CERT Polska ostrzegał o nowym oszustwie. Na Facebooku zaczęły się pojawiać dramatyczne wpisy z krzyczącymi nagłówkami w rodzaju „Dziewczynka wpadła do rwącej rzeki, trwa akcja ratunkowa” i przyciągającymi wzrok zdjęciami.

Oczywiście wpisy były fałszywe, a celem tych działań było wyłudzenie danych logowania do Facebooka, co zazwyczaj stanowi wstęp do dalszych przestępstw.

Zobacz: Rwąca rzeka porwała dziewczynkę? Spokojnie, utopisz co najwyżej pieniądze

Policja zatrzymała oszustów od tonącej dziewczynki

Okazało się, że to zorganizowana akcja, a oszuści dokładnie się do niej przygotowali. Mężczyzn zatrzymali gdańscy policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 25 i 28-latek stworzyli pełną infrastrukturę informatyczną złożoną m.in. z kilkudziesięciu komputerów i telefonów z kartami SIM. Swoje komputerowe centrum zbudowali do popełniania na masową skalę oszustw phishingowych. Zostali zatrzymani na terenie woj. śląskiego i usłyszeli już zarzuty karne.

Zatrzymanie poprzedzone było monitorowaniem sieci przez CBZC. W jego efekcie policjanci ustalili, że na jednym z serwerów zamieszczane są fałszywe wpisy, w których oszuści wykorzystują trudną sytuację powodziową do wyłudzania haseł do logowania do portali społecznościowych. Jeden z takich wpisów odnosił się do sytuacji, jakoby mała dziewczynka miała wpaść do rwącej rzeki. Z komunikatu CBZC wynika, że przestępcy zamieszczali też inne, podobne artykuły dotyczące powodzi.

Śledczy ustalili, że 28 i 25-latek stworzyli ponad 50 różnych stron związanych z drastycznymi treściami, w tym kilka dotyczących powodzi. Po kliknięciu w taki wpis, zamieszczany na portalach społecznościowych, użytkownik musiał podać swoje dane logowania. Te dane trafiały do oszustów poprzez fałszywą stronę.

Policja ustaliła, że 25-latek był już wcześniej karany m.in. za oszustwa komputerowe. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty karne za wytwarzanie programów komputerowych w związku z bezprawnym uzyskaniem informacji. Obaj objęci dozorami i zakazem opuszczania kraju, wobec jednego zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 70 tys. zł.

Zobacz: Fałszywe wiadomości push nękają Polaków. A to dopiero początek

Zobacz: Nowa przynęta na Polaków. Wielka kasa i Dzień Dobry TVN w tle

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Źródło tekstu: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości