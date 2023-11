Polacy znowu nabijani w butelkę. Chodzi o klientów Wolta

Cyberprzestępcy wykorzystują wygodnictwo swoich ofiar. Tym razem oszuści podszywają się pod firmę Wolt i oferują fałszywe kody promocyjne.

Za oknem coraz niższe temperatury i coraz dłużej jest ciemno. Takie warunki nie zachęcają do wychodzenia na zewnątrz, w związku z czym wielu Polaków postanawia zamówić jedzenie z dowozem, zamiast samodzielnie udać się do restauracji. To może jednak mieć swoje przykre konsekwencje.

Klienci Wolta zagrożeni. Uwaga na fałszywe kupony

CSIRT KNF poinformował o tym, że cyberprzestępcy stworzyli niebezpieczne strony, na których podszywają się pod dostawcę Wolt. Kuszą potencjalne ofiary korzystnymi ofertami oraz kodami promocyjnymi na zamówienia i dostawy. Jedną z fałszywych stron możemy znaleźć pod adresem https://wolt-pl.coupons/.

Uwaga! 🚨



Cyberprzestępcy przygotowali niebezpieczne strony, na których podszywają się pod platformę #Wolt (@woltapp) i oferują o możliwości otrzymania kodu promocyjnego.



W rzeczywistości oszuści na fałszywych stronach wyłudzają dane kart płatniczych.



Bądźcie czujni i… pic.twitter.com/TYUsjTaBzj — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) November 27, 2023

Internauci chcący skorzystać z fałszywych promocji zostaną przeniesieni do specjalnego formularza płatniczego, gdzie oszuści wyłudzają dane karty płatniczej. CSIRT KNF apeluje do klientów Wolta o czujność i dokładną weryfikację adresu strony, na której aktualnie się znajdują. Jest to szczególnie ważne, gdy zostajemy na nią przeniesieni z innej witryny.

