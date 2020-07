Uwaga - 25 aplikacji z Google Play kradło hasła do Facebooka

Google usunęło ze swojego sklepu 25 złośliwych, wykradających hasła do Facebooka do aplikacji. Jeśli którąś masz - natychmiast odinstaluj!

Aplikacje, klasyfikowane jako malware, odkryła firma Evina, zajmująca się cyberbezpieczeństwem. Przekazała informacje do Google, który usunął z Google Play wszystkie 25 aplikacji. W każdej z nich znajdował się złośliwy kod. Umożliwiał on przechwytywanie loginu i hasła do Facebooka użytkownika. Wszystkie zostały stworzone przez jednego dewelopera - Rio Reader LLC. Dostępne były w różnych kategioriach: od latarek po gry. Oto pełna ich lista:

Accurate Scanning of QR Code

Anime Live Wallpaper

Classic Card Game

Color Wallpapers

Composite Z

com.tqyapp.fiction

Contour level Wallpaper

Daily Horoscope Wallpapers

iHealth Step Counter

iPlayer and Wallpaper

File Manager

Junk file Cleaning

Padenatef

Pedometer

Plus Weather

Powerful Flashlight

Screenshot Capture

Solitaire Game

Super Briths Flashlight

Super Flashlight

Super Wallpaper Flashlight

Synthetic Z

Video Maker

Wallpaper Level

Wuxia Reader

W przypadku każdej schemat działania był taki sam: po zainstalowaniu aplikacja wykrywała inne uruchamiane na smartfonie lub tablecie. Jeśli była to aplikacja Facebooka, szkodnik automatycznie uruchamiał przeglądarkę internetową ze stroną logowania do serwisu społecznościowego, a gdy użytkownik podał kod i hasło, przechwytywał te informacje i przesyłał do serwera. Jak podaje Evina, większość aplikacji pojawiła się w ub. roku. a do momentu usunięcia liczba pobrań każdej z nich wahała się od 10 tys. do 500 tys. Łącznie ilość pobrań wszystkich to 2,34 mln.

Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce, zauważa:

Występowanie malware’u na Play Google nie jest zjawiskiem nowym, choć trzeba przyznać, że koncern z Mountain View czyni starania, aby rozwiązać ten problem. Jednym z przykładów jest usługa Google Play Protect obecna na wszystkich urządzeniach z Androidem Jelly Bean lub nowszym. Play Protect przynajmniej raz dziennie skanuje urządzenie w poszukiwaniu potencjalnie szkodliwych aplikacji. Ze swojej strony zalecamy też stosowanie oprogramowanie antywirusowego, a także zachowanie ostrożności przy pobieraniu softu. Warto zwrócić uwagę nie tylko na ilość pobrań, ale również recenzje użytkowników.