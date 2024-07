Rząd da każdemu Polakowi 950 zł? Zaufaj, nie chcesz próbować

Refundacja od rządu wysokości aż 950 złotych – kto by nie chciał takiej dostać? Niestety nie jest to wsparcie obywateli Polski, ale kolejne oszustwo.

Nie zyskasz 950 złotych. Możesz za to stracić wszystko, co masz na koncie.

Refundacja od rządu

Do Polaków rozesłane zostały e-maile z informacją o tym, że rząd naszego kraju zwróci 950 złotych. Wiadomość jest lakoniczna i nie ma informacji wyjaśniającej, skąd pochodzi zwrot.

Można pomyśleć, że ma to związek z niedawnymi podwyżkami cen prądu i tzw. bonem energetycznym. Niemniej przestępcy doskonale wiedzą, że wiele osób nie będzie się zastanawiać nad tym, dlaczego rząd chce im oddać pieniądze i po prostu po nie pójdzie… prosto w sidła przestępców.

Zobacz: Ceny prądu w górę, ale rachunków grozy nie będzie. Wyjaśniamy

W e-mailu znajduje się informacja, że by otrzymać refundację, trzeba potwierdzić konto bankowe. Nie chodzi jednak o podanie numeru konta, co całkowicie wystarcza do odebrania pieniędzy. Tu przestępcy życzą sobie logowania do bankowości internetowej.

Nie trzeba chyba zaznaczać, że formularze logowania do banków są fałszywe. Przestępcy w ten sposób zbierają dane logowania. W połączeniu z dodatkowymi informacjami, jak e-mail czy dane teleadresowe, zdobyte w innych atakach phishingowych, będzie to potężne narzędzie.

Jeśli otrzymasz taki lub podobny e-mail, nie daj się nabrać. Pod żadnym pozorem nie podawaj swoich danych logowania do bankowości internetowej, by „potwierdzić” konto i zachowaj szczególną ostrożność w sieci.

Źródło zdjęć: Kuba Kwiatkowski / Shutterstock, NASK

Źródło tekstu: NASK