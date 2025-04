Polacy korzystają z tych serwisów na potęgę. Policja apeluje

Robienie zakupów za pośrednictwem platform aukcyjnych i ogłoszeniowych ma wiele zalet i potrafi w wielu przypadkach nadać przedmiotom "drugie życie". To doskonałe rozwiązanie, jeśli chcemy żyć w duchu "zero waste". Jednak oszuści, w sposób perfidny wykorzystują nasze zamiłowanie do takiego trybu życia i zakupów, a jedyne czego chcą to na nas zarobić.

1. Fałszywe linki do płatności. To jest chyba najczęstsza metoda używana w tego typu oszustwach. Przestępca podszywa się pod kupującego i wysyła link do rzekomej strony płatności, np. do potwierdzenia odbioru pieniędzy. Strona ta służy jedynie do wyłudzania danych bankowości elektronicznej.