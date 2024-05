Skandaliczny pomysł policji. Chce włazić na smartfony jak do siebie

Policja ma pod górkę, gdy przestępcy korzystają z szyfrowanych komunikatorów. Tylko co z naszą prywatnością?

Interpol zwrócił się do Facebooka z wnioskiem, by nasze wiadomości wysyłane przez Messengera i inne komunikatory platformy jednak nie były szyfrowane. Niedawno Messenger dostał takie samo szyfrowanie jak WhatsApp – E2E (end-to-end), czyli takie, w którym tylko dwie osoby rozmawiające mają klucze pozwalające odczytać wiadomości. To właśnie budzi wątpliwości Policjantów z krajów Europy.

No bo jak wykrywać i ścigać złoczyńców, gdy nie można ich podsłuchiwać? A jeśli można podsłuchiwać wszystkich w imię walki z terroryzmem i rozprowadzania pornografii dziecięcej, co z prawem do prywatności obywateli nie robiących nic nielegalnego?

Pytań jest więcej niż odpowiedzi, dlatego zwróciłam się z prośbą o komentarz do ekspertów z CERT Polska (część NASK). To podmiot czuwający między innymi nad cyberbezpieczeństwem Polski. Moje pytanie brzmiało: czy da się zachować prywatność w sieci bez szyfrowania E2E?

Szyfrowanie E2E jest kluczowe dla zachowania prywatności w sieci. Tym samym osiągnięcie równowagi pomiędzy wykrywaniem przestępstw a zachowaniem prawa do poszanowania prywatności, które wynika z szeregu ustaw i konwencji, jest bardzo trudne

– komentują eksperci z zespołu CERT Polska, działającego w strukturach NASK.

Co specjaliści sądzą o stanowisku Interpolu w tej sprawie? Zwrócili uwagę na spore pole do nadużyć.

Stanowisko zaprezentowane przez Interpol wspiera wiele państw, dopatrując się w tym szansy na ograniczenie przestępczości, w tym także tej wymierzonej w dzieci. Takie rozwiązanie budzi jednak liczne i zasadne kontrowersje - bo kto miałby posiadać taki klucz do odszyfrowywania rozmów? Co z sytuacją, w której taki klucz by wyciekł? Czy każdy kraj miałby do niego prawo? Właśnie z tych względów propozycje wprowadzenia mechanizmów osłabiających szyfrowanie E2E są trudne do wprowadzenia. Z jednej strony mamy wspomniane powody prawne, wynikające z ochrony prywatności, z drugiej bardzo istotne wyzwania techniczne – ryzyka związane z posiadaniem klucza i obawa przed likwidacją szyfrowania dla wszystkich .

Poza tym brak szyfrowania E2E w komunikatorach firmy Meta nie oznacza, że przestępcy nie będą mieć dostępu do tych środków technicznych. Odpowiednio zdeterminowane osoby mogą skorzystać z komunikatorów mniej popularnych albo stworzyć własny. Zalecenie Interpolu naraziłoby więc prywatność praworządnych obywateli, a przestępcy poradzą sobie inaczej.

Źródło zdjęć: FotoDax / Shutterstock

Źródło tekstu: własne, NASK