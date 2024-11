Korzystasz z OLX? Tę zasadę sobie wydrukuj i powieś na monitorze

Oszuści po raz kolejny biorą na celownik użytkowników OLX. Znaleźli sprytny sposób, by wyłudzać dane płatnicze.

Jak donoszą nasi czytelnicy, użytkownicy serwisu OLX ponownie stali się celem ataku ze strony oszustów. Coraz dostajemy informacje o podejrzanych wiadomościach, które przestępcy rozsyłają bezpośrednio za pomocą platformy sprzedażowej. Także w redakcji staliśmy się ofiarami podobnej próby wyłudzenia.

Atak wymierzony jest w osoby, które posiadają na OLX aktywne oferty sprzedaży. Do takich użytkowników przestępcy rozsyłają wiadomości, w których informują o sprzedaży produktu oraz konieczności potwierdzenia zamówienia poprzez zeskanowanie kodu QR. Jeśli wykonamy polecenie, zostaniemy odesłani na stronę służącą do przechwytywania danych karty płatniczej i/lub danych logowania do bankowości elektronicznej.

Wiadomości, które widzieliśmy, były skonstruowane bardzo starannie. Przestępcy używali poprawnej polszczyzny, a elementy graficzne skutecznie imitowały styl wykorzystywany przez właściciela platformy. Dodatkowo czujność może uśpić fakt, że wiadomości rozsyłane są bezpośrednio w aplikacji OLX, a nie z wykorzystaniem zewnętrznych komunikatorów. W efekcie nawet co bardziej uważni użytkownicy mogą się na taką pułapkę nabrać.

Zasada brzmi: takie wiadomości od razu zgłaszaj

Samo oszustwo z wykorzystaniem kodu QR nie jest niczym nowym. Informacje o podobnych atakach pojawiły się w sieci już w czerwcu 2024. Jak jednak widać, zagrożenie nadal występuje, a sama metoda jest na tyle nietypowa, że nie wszyscy mogą wiedzieć, jak się wobec niej zachować. Warto ostrzec przed nią znajomych, a jeśli sami dostaniemy podejrzaną wiadomość z kodem QR, należy jak najszybciej zablokować takiego nadawcę i zgłosić próbę oszustwa.

