Luxmed dał plamę. Dane tysięcy pacjentów były na widoku

Luxmed poinformował o luce w zabezpieczeniach, przez którą mogły wyciec dane klientów. Firma rekomenduje zmianę swojego hasła.

Firma Luxmed poinformowała o potencjalnym wycieku danych. Chodzi między innymi o: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail oraz zaszyfrowane hasło do e-rezerwacji. Co ważne, firma nie stwierdziła rzeczywistego wycieku, a jedynie odkryła, że luka w zabezpieczeniach na takowy pozwalała.

Luxmed miał lukę w zabezpieczeniach

Szanowni Państwo, Informujemy, że w naszej strukturze informatycznej znaleźliśmy usterkę, która spowodowała otwarty dostęp do Państwa danych, takich jak : imię, nazwisko, numery PESEL, adres e-mail, zaszyfrowane hasło do e-rezerwacji. Dostęp został natychmiast zablokowany, a defekt naprawiony. Rozpoczęliśmy procedurę zgłaszania incydentu bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie stwierdziliśmy faktycznego wycieku danych, jedynie błąd systemu, który mógłby taki wyciek spowodować. Hasła zapisane były w postaci zaszyfrowanej, nie mniej jednak rekomendujemy zmianę hasła do Państwa konta w e-rezerwacji. Państwa hasło zostało przez nas zablokowane. Jeżeli to samo hasło jest używane do Państwa skrzynki pocztowej to ze względów bezpieczeństwa również rekomendujemy jego zmianę.

Przy najbliższym korzystaniu z e-rezerwacji prosimy o skorzystanie z procedury przypomnienia hasła w celu ustawienia nowego hasła. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych: Justyna Tomaszewska, e-mail: iod@luxmedlublin.pl

Pomimo tego, że hasła były zaszyfrowane, a do samego wycieku mogło w ogóle nie dojść, to najbezpieczniejszym posunięciem będzie zmiana hasła do e-rezerwacji. Pamiętajcie też, aby nie używać tego samego hasła do wszystkich serwisów i usług. Dlatego też warto korzystać z menadżerów haseł, które ułatwiają zapamiętanie wszystkich danych dostępu.

Źródło zdjęć: National Cancer Institute (Unsplash)

Źródło tekstu: Luxmed