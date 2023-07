Masz Google Chrome? To zatrzymaj się i lepiej to sprawdź

Badacze bezpieczeństwa zidentyfikowali 34 szkodliwe rozszerzenia do Google Chrome. Warto podkreślić, łącznie pobrało je ponad 87 mln użytkowników.

Choć szkodliwe oprogramowanie kojarzy się dzisiaj głównie z urządzeniami mobilnymi, w żadnym razie nie należy zakładać, że pecety są bezpieczne. A oto obrazowy przykład: w Chrome Web Store, repozytorium z rozszerzeniami do przeglądarki Google Chrome i pokrewnych, znaleziono właśnie 34 szkodliwe pozycje. I nie są to narzędzia niszowe, gdyż łącznie zostały pobrane ponad 87 mln razy – wylicza Kaspersky.

Odkrycie to efekt szerszego dochodzenia, przeprowadzonego wkrótce po tym, jak eksperci zainteresowali się oni niecodziennym zachowaniem wtyczki PDF Toolbox. Mianowicie dodatek ten umożliwiał wykonanie na odwiedzanych stronach, w tym finansowych, dowolnego kodu. Dzięki temu potencjalny napastnik, bez większych trudności po drodze, mógł na przykład rejestrować wciskane klawisze.

34 szkodliwe rozszerzenia w Chrome Web Store

Jak się okazało, tego typu przypadków jest więcej i to znacznie, a wśród szkodliwych rozszerzeń nietrudno znaleźć narzędzia cieszące się dużą popularnością. Prócz wspomnianego czytnika PDF-ów, lista obejmuje między innymi także VPN-y, edytory graficzne czy blokery reklam. Słowem, wszystko to, co użytkownicy przeglądarek pobierają dość regularnie i jest to oczywiście alarmująca wiadomość. Pełen spis poniżej:

Autoskip for Youtube

Soundboost

Crystal Adblock

Brisk VPN

Clipboard Helper

Maxi Refresher

Quick Translation

Easyview Reader view

PDF Toolbox

Epsilon Ad blocker

Craft Cursors

Alfablocker ad blocker

Zoom Plus

Base Image Downloader

Clickish fun cursors

Cursor-A custom cursor

Amazing Dark Mode

Maximum Color Changer for Youtube

Awesome Auto Refresh

Venus Adblock

Adblock Dragon

Readl Reader mode

Volume Frenzy

Image download center

Font Customizer

Easy Undo Closed Tabs

Screence screen recorder

OneCleaner

Repeat button

Leap Video Downloader

Tap Image Downloader

Qspeed Video Speed Controller

HyperVolume

Light picture-in-picture

Jeśli korzystasz z któregokolwiek z nich, lepiej od razu je usuń – zalecają eksperci. Tymczasem przedstawiają też bardziej ogólną poradę. Jak mówią, im mniej rozszerzeń w przeglądarce, tym lepiej. Odradzane jest zwłaszcza instalowanie narzędzi, które nie są niezbędne, a stanowią na przykład tylko formę ciekawostki. Czyli nic odkrywczego, ale przypominać warto.

