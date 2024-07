Ktoś podszywa się pod nju mobile

Używasz nju na kartę? Miej się na baczności, bo zamiast doładowania możesz mieć kłopoty.

W sieci można trafić na fałszywe strony, podszywające się pod nju mobile. Celem jest wyłudzanie informacji o kartach płatniczych, a docelowo zapewne okradanie Polaków. Specjaliści z CSIRT KNF pokazali, jak wygląda fałszywa strona, oferująca rzekomo doładowania nju mobile.

Uwaga na kolejne oszustwo!



Cyberprzestępcy przygotowali fałszywe strony podszywające się pod nju mobile.



Oszuści oferują rzekomą możliwość doładowania telefonu, a w rzeczywistości wyłudzają dane kart płatniczych.



Zachowajcie ostrożność i ostrzeżcie znajomych! pic.twitter.com/TaaDM9E4av — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) July 17, 2024

Sprawdź adres strony z doładowaniami

Zanim przystąpisz do kupowania doładowania, koniecznie sprawdź adres strony, na której chcesz to zrobić. Przestępcy wykorzystują nieuwagę użytkowników, pośpiech i nieprecyzyjne pisanie na klawiaturze ekranowej, by złapać nas w pułapkę. Tak jest i w tym przypadku.

Ponadto przestępcy przygotowali stronę udającą system płatności PayU z polami na informacje o karcie płatniczej. Wypełnienie go nie sprawi jednak, że doładujesz konto. Informacje zostaną zapisane przez oszustów. Potencjalnie może dojść do kradzieży pieniędzy w dalszej perspektywie.

Dlatego dobrym pomysłem jest doładowywanie telefonu drogą, do której masz kompletne zaufanie. Może to być aplikacja bankowa z dodatkową autoryzacją albo aplikacja operatora. Jeśli zaś chcesz to zrobić przez stronę, koniecznie wpisz prawidłowy adres ręcznie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza

Źródło tekstu: CSIRT KNF