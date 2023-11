Sprawdź, czy wyciekł twój PESEL. Dane Polaków w rękach przestępców

Po ataku na sieć laboratoriów medycznych ALAB dziesiątki tysięcy Polaków muszą się liczyć z faktem, że ich dane osobowe, w tym PESEL, znajdują się w rękach przestępców. Czy tak jest, można sprawdzić za pomocą rządowego narzędzia.

Wczoraj ujawniony został atak grupy ransomware RA World na sieć laboratoriów medycznych ALAB. Łupem przestępców padły dane tysięcy Polaków. Ilu dokładnie? Tego jeszcze nie wiadomo, na początek włamywacze udostępnili jako próbkę pierwsze kilkugigabajtowe archiwum z ponad 50 tysiącami wynikami badań, w których znalazły się dane takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz adres, a także informacje o przebiegu testów.

To tylko niewielka część tego, co trafiło w ręce RA World. Przestępcy poinformowali, że posiadają dane zebrane w paczce o wielkości aż 246 GB, co oznacza, że poszkodowanych może być kilkaset tysięcy osób. Są to wyniki z badań realizowanych w latach 2017-2023 r.

Dane udostępnione w próbce zostały już pobrane kilkaset razy, a przestępcy, którzy je w ten sposób pozyskali, mogą wykorzystać zdobyte informacje do zaciągnięcia kredytu czy podpisania umów, które uderzą finansowo w poszkodowanych.

Sprawdź, czy twój PESEL wyciekł z ALAB

Osoby, które mają obawy, że ich dane wyciekły po ataku na ALAB, mogą już sprawdzić, czy tak faktycznie się stało. Prowadzona przez CERT Polska strona https://bezpiecznedane.gov.pl została już uzupełniona o najnowsze dane z włamania do sieci laboratoriów. Dzięki temu można upewnić się, czy istnieje zagrożenie.

Niestety, strona obejmuje na razie tylko te dane, które pojawiły się w udostępnionej przez przestępców paczce. Jeżeli RA World zamieści kolejne takie pakiety, co zapowiada, trzeba będzie jeszcze raz sprawdzić, czy nasz PESEL i inne dane padły łupem przestępców. Rządowa strona ma być aktualizowana, gdy dojdzie do kolejnych wycieków.

Na produkcję wjechał ostatni produkt z mojej kadencji w @CYFRA_GOV_PL - na https://t.co/47aPJRh72f możecie sprawdzić, czy Wasze dane wyciekły z ALABu ⤵️ pic.twitter.com/YKu1F3MFvV — Janusz Cieszyński (@jciesz) November 27, 2023

Po wejściu na stronę https://bezpiecznedane.gov.pl trzeba się zalogować do rządowych systemów, posługując się jedną z bezpiecznych metod logowania: przez profil zaufany, aplikację mObywatel, bankowość elektroniczną czy eDowód. Niestety, osoby, które nie korzystają z tych rozwiązań, co może dotyczyć np. seniorów, nie sprawdzą bezpieczeństwa swoich danych.

Po zalogowaniu się do systemu trzeba tylko kliknąć przycisk „Sprawdź wyciek z ALAB”. Jeżeli pojawi się komunikat, „Twoje dane z ALAB nie zostały upublicznione”, na razie można spać spokojnie. Swój PESEL należy jednak sprawdzać regularnie, zwłaszcza po doniesieniach o kolejnych paczkach danych udostępnianych przez RA World.

