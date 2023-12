iOS 17.3 z cenną nowością. Złodzieje będą mieli pod górkę

iPhone dostanie zabezpieczenie, które zniechęci złodziei. Już można je przetestować.

Apple udostępnił właśnie system iOS w wersji 17.2, a zaraz po nim pojawiła się wersja beta iOS 17.3. W becie zaś znajduje się szalenie interesująca nowość, która może uchronić wiele osób przed kradzieżą smartfonu.

Mogą obserwować jak wpisujesz hasło

By ukraść smartfon nie wystarczy już złapać go i uciec (jeśli sprzęt nie ma od razu iść na części oczywiście). Obecnie smartfon jest nierozerwalnie powiązany z kontem użytkownika, można go zdalnie zlokalizować, wymazać dane, a z pomocą dodatkowych aplikacji nawet robić zdjęcia złodziejom. Mimo tego znów wzrosło zainteresowanie kradzieżą iPhone’ów – złodzieje mają sposób, jak przejąć smartfon razem z kontem.

Sposób ten jest zresztą banalnie prosty: obserwują ofiary w barach, czekają na wpisanie PIN-u i zaraz po przechwyceniu sprzętu logują się i zmieniają hasło do Apple ID. Efektywnie blokująa zdalny dostęp do urządzenia, kopii zapasowych i różnych danych osobistych.

Właśnie przed tym scenariuszem ma nas uchronić iOS 17.3 i nowe zabezpieczenie i moim zdaniem warto z niego skorzystać natychmiast po instalacji aktualizacji. Apple dodał nową warstwę zabezpieczeń na wypadek, gdyby złodzieje przejęli sprzęt razem z kontem:

uzyskanie dostępu do haseł, kluczy, resetu ustawień, wyłączenia trybu zgubionego urządzenia i podobnych wymaga dodatkowo autoryzacji biometrycznej, na przykład Face ID;

zmiana ważnych ustawień bezpieczeństwa, w tym hasła do Apple ID, nie odbywa się natychmiast (opóźnienie w imię bezpieczeństwa), przy czym jest to zależne od miejsca – na przykład w domu takiego opóźnienia nie doświadczysz;

poza domem w kluczowych sytuacjach nie będzie można używać PIN-u zamiast biometrii.

Widać, że Apple starał się tu zachować równowagę między bezpieczeństwem i wygodą.

Nowe ustawienia znajdziesz w tj samej sekcji, co opcje Face ID. Trzeba się tylko upewnić, że na urządzeniu działa już system iOS 17.3 (na razie dostępny w wersji testowej).

