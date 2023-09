Lepiej wywal to z telefonu. Tylko cię śledzi

Nawet 8 na 10 dostawców VPN łamie RODO i śledzi klientów bez ich zgody – wynika z badania przeprowadzonego przez niemiecką firmę PrivacyTutor. Mimo iż reklama obiecuje coś dokładnie odwrotnego.

VPN, czyli wirtualne sieci prywatne, stały się popularne przede wszystkim za sprawą masowych kampanii reklamowych, które za relatywnie niewielką opłatą uparcie obiecują pełne bezpieczeństwo w sieci. Wprawdzie o tym, dlaczego taki przekaz jest sporym nadużyciem, można byłoby napisać cały elaborat, ale mit pozostaje żywy. Pytanie: czy słusznie?

Niemiecka firma PrivacyTutor pod kątem prywatności przebadała aż 144 dostawców VPN. Wyniki nie są optymistyczne. Jak stwierdzono, abstrahując już od kwestii szyfrowania ruchu, średnio 8 na 10 dostawców dopuszcza się rażących nadużyć, łamiąc postanowienia RODO.

Trackery i ciasteczka są niemal wszędzie

Dokładnie 76 proc. usług (109 ze 144), za pomocą ciasteczek, zbiera na swych stronach i później udostępnia informacje o aktywności użytkownika w internecie – wyliczono. W dodatku tylko nieliczni (7 przypadków) pytają o zgodę. I dane te w opinii PrivacyTutor są wykorzystywane później do kierowania reklam, a więc w sposób, przed którym sieć wirtualna ma teoretycznie chronić.

Jeszcze gorzej, gdyż mowa o odsetku sięgającym 79 proc., wypadają aplikacje na Androida, gdzie moduły śledzące zdaniem badaczy zaszyto bezpośrednio w kodzie. Niechlubny rekordzista, iTop VPN, ma ich ponoć 17 i tylko nieco ponad 8 proc. aplikacji nie stosuje żadnych trackerów.

Co ciekawe, nie przeszkadza to dostawcom w chwaleniu się niegromadzeniem informacji o użytkownikach ani innych logów. Taką deklarację znajdziemy w przypadku 80 proc. komercyjnie dostępnych usług. Jednak tylko mniej niż co czwarty dostawca (17 proc.) zgodził się na zewnętrzny, niezależny audyt, by potwierdzić swoje gwarancje. Reszcie trzeba wierzyć na słowo.

