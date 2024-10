Korzystasz z Allegro? W ten przycisk lepiej nie klikaj

Oszuści wpadli na kolejny sposób, by wyciągnąć pieniądze od Polaków. Tym razem chodzi o zagrożenie czyhające na użytkowników Allegro Lokalnie.

Allegro Lokalnie to obok OLX jedno z popularniejszych miejsc, gdzie można pozbyć się używanych, już niepotrzebnych rzeczy, wystawiając ogłoszenie za niewielką opłatą. O ile OLX często pojawia się w ostrzeżeniach przed przekrętami, to Allegro Lokalnie wydawało się bezpieczniejszą platformą.

CERT Polska informuje jednak, że na Allegro Lokalnie kwitnie nowy rodzaj oszustwa, na które narażeni są wystawcy ogłoszeń. Biorąc pod uwagę specyfikę portalu – a więc głównie oferty od prywatnych użytkowników, sprzedających towary z drugiej ręki – metoda wydaje się nieco naciągana. Jednak praktyka pokazuje, że konsternacja ofiary często powoduje, że podejmuje ona pospieszne i nieprzemyślane decyzje.

Faktura od Allegro? Uważaj na taką wiadomość

Jak podaje CERT Polska, grasujący na Allegro Lokalnie oszuści znaleźli nowy sposób przesyłania phishingu. Za pomocą formularza kontaktowego wysyłają sprzedającym w serwisie Allegro Lokalnie plik PDF, który ma być fakturą sprzedaży, wygenerowaną rzekomo przez Allegro. Wiadomość sugeruje, że ktoś kupił wystawiony przedmiot. Pojawia się tam też komunikat, by potwierdzić sprzedaż w ciągu 12 godzin, bo inaczej transakcja zostanie anulowana.

W pliku znajduje się przycisk „Potwierdź zamówienie”. Przycisk ten przekierowuje do strony, na której należy potwierdzić zamówienie, podając dane karty płatniczej lub logując się do bankowości internetowej. Wszystko rzekomo po to, by sprzedawca mógł odebrać pieniądze za wystawiony i sprzedany przedmiot.

To pułapka. Podanie tych danych otwiera oszustom drogę do wyczyszczenia Waszego konta

– przestrzega CERT Polska.

Sprzedając na Allegro Lokalnie, warto szczegółowo sprawdzać stan wystawionych ofert bezpośrednio w serwisie lub aplikacji. Gdy ktoś kupi wystawiony przedmiot, Allegro wysyła e-maila z danymi nabywcy, a pieniądze powinny być automatycznie dodane do salda na koncie Allegro bez żadnych dodatkowych potwierdzeń. Tego typu faktury należy więc od razu traktować jako próbę oszustwa.

