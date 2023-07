Nieznany numer 797893653 atakuje. "Odpowiedz, albo zapuka policja"

Oszuści telefoniczni weszli na nowy poziom i straszą... nakazem aresztowania. Spokojnie, za kratki nikt uczciwy nie trafi, można natomiast stracić dane.

"Ten numer telefonu powiązany jest z osobą, za którą wystawiono międzynarodowy list gończy" – straszy głos w słuchawce. Nie wyklucza przy tym, że doszło do błędu, ale chcąc się o tym przekonać, należy przebrnąć przez proces weryfikacji i właśnie na tym polega przekręt.

O co właściwie chodzi? – zapytacie. Otóż przestępcy wymyślili nowy sposób na to jak wyłudzać dane osobowe. Enigmatyczna weryfikacja oznacza bowiem podanie m.in. numeru PESEL. Chyba nie trzeba dodawać, by tego rodzaju żądanie zbagatelizować i od razu się rozłączyć, nie wdając w dalsze dyskusje.

Numer +48797893653 – kto dzwoni?

Z ustaleń redakcji wynika, że rozmowę rozpoczyna bot, a konsultant włącza się dopiero wtedy, gdy rozmówca wykazuje zainteresowanie. Co jednak najciekawsze, bot zdaje się czasem błędnie określać lokalizację, gdyż czytelnicy wspominają o anglojęzycznej wersji oszustwa i pytaniu o brytyjski numer ubezpieczenia społecznego.

Niezależnie jednak od wariantu, w raportach przewija się głównie jeden numer, a konkretniej +48797893653. Jak więc doskonale widać, kierunkowy należy do Polski, choć oczywiście sam identyfikator może być sfałszowany. W każdym razie oddzwonić się nie da. Telefon zgłasza się ciągle jako wyłączony.

Kampania zdaje się dopiero startować

Warto zauważyć, zgłoszenia na ten konkretny numer, również dotyczące straszenia policją, zaczęły się już pojawiać także w społecznościowych bazach szkodliwych połączeń. Kampania więc prawdopodobnie dopiero się rozpędza, ale to może oznaczać wzrost jej natężenia w najbliższych tygodniach.

A samo oszustwo, cóż, bazuje ewidentnie na próbie wywołania poczucia strachu. Fałszywy konsultant podaje się za przedstawiciela bliżej nieokreślonej „agencji rządowej” i usiłuje przekonać, że brak chęci współpracy poskutkuje powiadomieniem organów ścigania. Raz jeszcze – nie dajcie się zwieść i zachowajcie spokój.

Źródło zdjęć: Burdun Iliya / Shutterstock