Trzeci operator w Polsce z routerem Wi-Fi 7 w ofercie

Nowe routery Wi-Fi 7 trafiły już do oferty ASTA-NET i są dostępne dla klientów indywidualnych oraz firm korzystających z usług światłowodowych. Z informacji operatora wynika, że wprowadzony sprzęt to model Huawei EG8145V5 – urządzenie nowej generacji, które wspiera standard IEEE 802.11 be i oferuje maksymalne wykorzystanie potencjału sieci.

Jak przekonuje ASTA-NET, Wi-Fi 7 to nie tylko kolejna wersja znanego już standardu. To prawdziwa rewolucja w bezprzewodowym dostępie do internetu. Routery obsługujące Wi-Fi 7 umożliwiają jednoczesne korzystanie z wielu pasm częstotliwości (technologia Multi-Link Operation), oferują szersze kanały transmisji (do 320 MHz) i bardziej efektywną modulację 4K QAM. Efektem jest zdecydowanie większa przepustowość, minimalne opóźnienia i wysoka stabilność działania, nawet wtedy, gdy z sieci korzysta jednocześnie wiele urządzeń. Wi-Fi 7 eliminuje wąskie gardła, zapewniając pełen komfort działania bez względu na obciążenie sieci.