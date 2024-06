YouTube na Androida dostanie nową funkcję. Aż dziwne, że dopiero teraz

Aplikacja YouTube w wersji dla Androida wkrótce doczeka się nowej funkcji. Jest mała, ale może się okazać bardzo przydatna. Dziwne, że nie pojawiła się wcześniej.

YouTube to jedna z najpopularniejszych aplikacji do odtwarzania multimediów, ale nie znaczy to – najbardziej funkcjonalna. Pewne funkcje pojawiają się w niej dopiero po latach i tak też będzie z… wyłącznikiem czasowym.

Wyłącznik czasowy to prosta funkcja, która dobrze jest znana z wielu odtwarzaczy wideo czy muzycznych. Po określonym czasie aplikacja przestaje po prostu odtwarzać nagranie czy playlistę, co jest zwłaszcza przydatne wtedy, gdy przed snem nastawimy relaksacyjną muzykę czy inne kojące dźwięki, które mają nam pomóc w zaśnięciu. Taka opcja jest dostępna w YouTube Music, ale nie ma jej w głównej aplikacji YouTube, która przez wielu użytkowników używana jest do słuchania muzyki lub odtwarzania relaksacyjnego wideo.

Jak podaje Android Authority, rozłożenie na części pliku APK z najnowszą wersją beta aplikacji YouTube na Androida (19.25.33) ujawniło w niej ciągi odnoszące się do funkcji sleep timer, czyli właśnie wyłącznika czasowego.

Odniesienia w kodzie sugerują, że użytkownik będzie mógł określić minuty lub godziny do wstrzymania odtwarzania, a licznik będzie stale wyświetlany jako powiadomienie. Gdy czas się skończy, użytkownik będzie mógł na tym zakończyć, ale jeżeli zajdzie potrzeba – będzie mógł kontynuować odtwarzanie, przedłużając odliczanie.

Android Authority przewiduje, że analogicznie do YouTube Music, w YouTube powinna się też znaleźć funkcja kończąca odtwarzanie po zakończeniu wybranego wideo, choć w tym przypadku wystarczy nie mieć aktywnej funkcji autoodtwarzania. Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowość pojawi się w stabilnej wersji YouTube.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Android Authority