Yanosik z nową funkcją. Przyda się na autostradzie

Od 1 grudnia 2021 roku kierowców samochodów osobowych obowiązuje system e-TOLL, który umożliwia opłacanie przejazdu niektórymi odcinkami autostrad A2 i A4. Ponieważ nie ma już na nich bramek, na których można było zapłacić za przejazd w sposób tradycyjny, e-TOLL jest jedynym systemem do regulowania należności. Zapłacić za przejazd można przy użyciu różnych narzędzi, w tym rządowej mobilnej aplikacji e-TOLL. Ta ostatnie jest jednak dosyć kłopotliwa w użyciu, więc wygodniej jest skorzystać z alternatywnych rozwiązań. Jedno z nich oferuje Yanosik.

W poszukiwaniach alternatywy dla rządowej aplikacji czy drukowanych biletów, polskich kierowców postanowił wesprzeć Yanosik. W ofercie polskiego systemu dla kierowców znajdują się dedykowane urządzenia obsługujące e-TOLL, współpracujące z aplikacją Y24. Każdy kierowca, czy to samochodu osobowego, czy też ciężarowego, mający urządzenie Yanosika, może skorzystać z funkcji e-TOLL bezpłatnie.

E-TOLL działa w urządzeniach Yanosik XS, S-clusive i GTR. Komunikaty kierowane są do użytkownika w formie wizualnej (na urządzeniach z wyświetlaczem) oraz głosowej (Yanosik XS).

Poza sprzętem Yanosika, każdy zmotoryzowany, który korzysta z aplikacji Yanosik, będzie miał od teraz do dyspozycji nową funkcję, umożliwiającą opłacenie przejazdu na płatnych odcinkach autostrad objętych systemem e-TOLL. W aplikacji już od jakiegoś czasu funkcjonuje opcja Yanosik Pay, umożliwiająca opłacenie przejazdu odcinkami autostrad, które nie są objęte e-TOLL. Teraz twórcy wprowadzili do swojej aplikacji nowe rozwiązanie – „Bilet autostradowy”.

Zakup biletu autostradowego w Yanosiku odbywa się wyłącznie w aplikacji. Wystarczy, że kierowca uzupełni informacje dotyczące swojego pojazdu oraz planowanego przejazdu danym odcinkiem autostrady. Co ważne, w innych rozwiązaniach tego typu, kierowcy borykali się z problemem znajomości dokładnego miejsca wjazdu i wyjazdu na płatnych odcinkach autostrad. Yanosik pozwala na wybór faktycznego miejsca wjazdu lub wyjazdu przy pomocy mapy w aplikacji, co jest dużym ułatwieniem dla zmotoryzowanych.

Zadbaliśmy o to, by wszystkie procesy odbywały się bezpośrednio przez Yanosika, co znacznie ułatwi kierowcom poruszanie się po autostradach objętych e-TOLL. Zmotoryzowani mogą wybrać z mapy Yanosika miejsce wjazdu na autostradę lub wyjazdu z niej. Mogą także wygenerować bilet w formacie PDF oraz zwrócić go, jeśli zajdzie taka potrzeba.