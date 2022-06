Yanosik GTm pozwoli uniknąć wysokich mandatów i punktów karnych

Twórcy polskiego systemu dla kierowców Yanosik wprowadzili nowe urządzenie. Niewielki Yanosik GTm niesie dodatkową pomoc kierowcom obawiającym się zaostrzonych przepisów ruchu drogowego.

Firma Neptis, twórca Yanosika, wprowadza na rynek nowy produkt – Yanosik GTm. Urządzenie ma stanowić pomoc dla kierowców w dobie nowego taryfikatora mandatów, zaostrzonych przepisów ruchu drogowego oraz widma podwyższonej liczby punktów karnych.

Yanosik GTm przypomina niewielki smartfon o wzmocnionej obudowie. Ma wymiary 119 x 58 x 12,10 mm, waży 122 g, a jego kolorowy, dotykowy wyświetlacz oferuje rozdzielczość 540 x 1080. Interfejs terminala został zaprojektowany w taki sposób, by można było uzyskać wszystkie informacje jednym spojrzeniem. Urządzenie najlepiej zamontować na kokpicie samochodu.

Nowy Yanosik GTm zapewnia dostęp do bieżących informacji o trasie – kierowca dowie się, gdzie znajduje się kontrola policji, fotoradary lub zagrożenia. Z komunikatorów Yanosik korzysta ponad 2 mln użytkowników miesięcznie, a nowe zgłoszenia trafiają do systemu co 2 sekundy – można mieć więc pewność, że wszystko jest na bieżąco.

Inna funkcja Yanosika GTm na podstawie stylu jazdy kierowcy podsuwa korzystne oferty ubezpieczenia. Dodatkowym plusem ma być wyświetlanie eko wskazówek dla kierowcy, co pozwala na zredukowanie spalania i zaoszczędzenie na potencjalnych naprawach eksploatacyjnych.

Yanosik nie podał wszystkich danych technicznych urządzenia, ale przekonuje, że bateria 3000 mAh oraz nieujawniony „wydajny procesor” umożliwiają pracę nawet podczas długich tras.

Po połączeniu z aplikacją Y24 kierowca zyskuje powiadomienia „Noc-stop”, gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania w godzinach nocnych. Można też skorzystać z trybu Anty-kradzież, który powiadomi właściciela o tym, że urządzenie jest w ruchu. Apka zapewni również dostęp do statystyk pokonanych kilometrów w skali dziennej, miesięcznej, rocznej i ogólnej.

Docierają do nas głosy zmotoryzowanych, iż wiele konkurencyjnych rozwiązań wpływa na pracę urządzeń nawigujących w trasie. Naszym celem było udostępnienie takiego produktu, który będzie wspierał kierowców, nawet na bardzo długich trasach, a jego bateria będzie wytrzymała. Dodatkową zaletą jest wstrząsoodporne wykonanie, które chroni urządzenie przed upadkiem i uszkodzeniami

– zachwala Julia Langa, Yanosik

Jak podaje producent, z powodu kryzysu na rynku układów scalonych oferowane wcześniej urządzenia Yanosik były bardzo trudno dostępne, a firma musiała ograniczyć sprzedaż ze względu na ogromne zainteresowanie. Nowy Yanosik GTm ma rozwiązać ten problem.

Yanosik GTm wraz z rocznym abonamentem kosztuje 999 zł. Wydając dodatkowe 399 zł, można otrzymać dożywotni abonament.

Źródło zdjęć: Yanosik

Źródło tekstu: Yanosik