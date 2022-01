Yanosik Alert – nowe akcesorium do aplikacji dla kierowców

Yanosik wprowadził do swojej oferty nowe urządzenie, które jest pilotem do jego darmowej aplikacji. Yanosik Alert włącza się automatycznie po wejściu do samochodu, a jego zadaniem jest ostrzeganie kierowcy przed groźnymi sytuacjami na drodze.

Gdy ruszamy w jakąkolwiek podróż za kierownicą samochodu, na drodze może czekać nas wiele niebezpiecznych dla nas sytuacji. Są to nie tylko wypadki czy inne tego typu zdarzenia, ale również kontrole drogowe czy radary mierzące prędkość. Przed takimi sytuacjami ostrzega darmowa aplikacja Yanosik, w której znajdziemy także wygodną nawigację.

Naszym zdaniem kierowca dobrze poinformowany to kierowca bezpieczny. Prowadzący pojazd, który otrzyma informacje dotyczące jego trasy z wyprzedzeniem, zyskuje czas na zaplanowanie manewru oraz podjęcie odpowiednich decyzji. Wiedząc o tym, że droga, którą planujemy przejechać jest zakorkowana z powodu kolizji, wybierzemy inną trasę, którą wskaże nam aplikacja.

– powiedziała Julia Langa, Yanosik

Aplikacja Yanosik informuje o zdarzeniach na trasie, podpowiada alternatywne drogi, a także – dzięki zgłoszeniom kierowców jadących z Yanosikiem – ostrzega przed kontrolą policji, fotoradarami czy odcinkowym pomiarem prędkości. Od niedawna dostępny jest fizyczny dodatek do aplikacji, pilot Yanosik Alert. Zadaniem tego małego urządzenia jest ostrzeganie kierującego pojazdem o zdarzeniach na trasie.

Yanosik Alert – jak to działa?

Yanosik Alert z wyglądu przypomina mysz do komputera z dwoma przyciskami. Na jednym znajduje się znak „–„ na drugim „+”. Służą one do potwierdzania („+”) lub odwoływania („-„) zdarzeń na trasie. W urządzeniu umieszczona jest również świecąca dioda, której kolor informuje o konkretnym zdarzeniu, na przykład niebieski to powiadomienie o pobliskiej kontroli policji.

Yanosik Alert działa w symbiozie z aplikacją. Wystarczy sparować urządzenie z Yanosikiem i zawsze będzie się już włączało automatycznie, gdy tylko kierowca wsiądzie do swojego samochodu. Pilot będzie ostrzegał o zdarzeniach na trasie, zarówno z pomocą komunikatów świetlnych, jak i dźwiękowych. Zaletą urządzenia jest to, że kierowca może pozostać całkowicie skupiony na trasie, a komunikaty o zdarzeniu będą do niego docierać w formie głosowej.

– dodała Julia Langa

Ochrona przed nowymi mandatami

Jednym z zadań Yanosika, a także nowego akcesorium Yanosik Alert, jest ochrona portfeli kierowców przed nowymi mandatami za przekroczenie prędkości. Te od 1 stycznia 2022 roku bardzo wzrosły. Na przykład za przekroczenie prędkości o 30 km/h możemy dostać mandat w wysokości 800 zł (wcześniej od 200 do 300 zł), a gdy będziemy pędzić o ponad 70 km/h szybciej niż wynika z przepisów, nasz stan posiadania zostanie zmniejszony o 2500 zł (wcześniej od 400 do 500 zł).

Dostępność i cena

Urządzenie Yanosik Alarm można kupić w sklepie internetowym na stronie www.sklep.yanosik.pl, gdzie kosztuje 199 zł.

