Xiaomi MIUI znów zżyna z iOS. Tym razem na całego

iPhone ma widżety na ekranie aplikacji, więc xiaomi też będą je mieć. Czego nie rozumiecie?

O tym, że Xiaomi lubi czasem, delikatnie mówiąc, zainspirować się iOS-em, nikogo raczej uświadamiać nie trzeba. Nie inaczej jest tym razem, a padło na widżety. Nie że same w sobie, bo to akurat w świecie smartfonów nic nowego, lecz dokładny format i sposób ich implementacji. W najnowszej becie MIUI 13 pojawił się innowacyjny system widżetów – czytamy w serwisie Weibo. Choć tak naprawdę pod wieloma względami to kalka pomysłów znanych już doskonale z iPhone'ów.

Podobnie jak w sprzęcie Apple'a, tak i na xiaomi widżety trafiają zarówno do dedykowanego zasobnika, jak i na ekran aplikacji, pomiędzy ikony. Ponadto, co również nie powinno być zaskoczeniem, są zgodne z trybem ciemnym systemu, a oprócz tego mogą mieć do trzech predefiniowanych rozmiarów: 1x1, 1x2 oraz 2x2. Wypisz, wymaluj jak u amerykańskiej konkurencji.

Nic spektakularnego nie pojawia się również w temacie kompatybilności z aplikacjami. Po pierwsze, producent przygotował garść widżetów dla aplikacji systemowych, takich jak Galeria, Notatki czy Zegar. Po drugie, według źródła zamierza udostępnić twórcom trzecim dedykowane API. Już teraz korzystają z niego m.in. Baidu, AutoNavi Map, QQ Music, Douyu oraz WPS Office, a lista ta ma oczywiście być sukcesywnie powiększana.

