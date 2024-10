Wyszukiwarka Google z nową funkcją. Docenisz ją

Jeśli wydawało się wam, że wyszukiwarka Google to produkt do tego stopnia finalny, że nie trzeba w nim już nic zmieniać, to jesteście w błędzie. Google właśnie eksperymentuje z bardzo przydatną nowością.

Niebieskie ptaszki w wynikach wyszukiwania

Witryny udające inne strony to zmora współczesnych czasów i to właśnie z nimi Google postanowił się uporać stosując specjalny system oznaczeń. Niektórzy użytkownicy zauważyli już niebieskie znaki weryfikacyjne obok linków do firm w wynikach wyszukiwania Google, które wskazują, że dana firma — taka jak Meta czy Apple — jest autentyczna, a nie jest podróbką próbującą korzystać z rozpoznawalnej marki.

Regularnie eksperymentujemy z funkcjami, które pomagają kupującym identyfikować godne zaufania firmy w internecie, i obecnie prowadzimy niewielki eksperyment polegający na pokazywaniu znaków weryfikacyjnych obok niektórych firm w Google

- tłumaczy serwisowi The Berge Molly Shaheen z biura prasowego Google'a

To nie jest jeszcze szerokodostępna funkcja

Co warto przy tym podkreślić, to wciąż eksperyment Google'a i firma póki co zbiera dane za pomocą pilotażu. Nowa forma wyświetlania wyników wyszukiwania nie jest dostępna dla wszystkich i jest przypisana do danego konta Google.

To już kolejna, weryfikacyjna nowość Google'a ostatnich tygodni. W analogiczny sposób firma próbuje oznaczać e-maile od zweryfikowanych nadawców w aplikacji Gmail.

