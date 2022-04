Wiele aplikacji zniknie z Apple App Store

Apple szykuje wielkie porządki w Apple App Store. Okazuje się, że zniknąć mogą naprawdę ciekawe aplikacje, które wcale nie potrzebują nowych funkcji.

Apple planuje wyrzucić wiele aplikacji z Apple App Store. Oficjalnym wyjaśnieniem jest to, że są one przestarzałe. Jak się okazuje, nie jest to jednak takie oczywiste.

Apple zdecyduje za ciebie co jest niemodne w App Store

Oficjalnie Apple mówi o usunięciu aplikacji, które nie są aktualizowane od dwóch lat. Takie oprogramowanie zostanie uznane za przestarzałe i co za tym idzie - usunięte. Teraz Apple wysłał powiadomienia do ich twórców, którzy mają 30 dni na wydanie jakiejkolwiek aktualizacji.

Jeden z przedstawicieli Protopop Games skomentował, że dalej można kupić stare gry na konsole sprzed 20 lat. Apple natomiast chce wyrzucić gry, które nie dostają już nowych funkcji. Nie znaczy to jednak, że stały się mniej fajne lub gracze nie chcą czasem do nich zajrzeć. Obecni użytkownicy takich aplikacji będą dalej mogli z nich korzystać, ale znikną one z App Store. Nie odkryją ich zatem nowi potencjalni użytkownicy.

Twórca klawiatury FlickType skomentował, że niektóre aplikacje Apple'a nie są aktualizowane dłużej.

Apple zapewnia, że inni twórcy nie będą mogli przejąć nazw aplikacji, które w ten sposób znikną ze sklepu App Store.

Zobacz: Tak Apple popsuł Androida. Winne wydarzenia sprzed 11 lat

Zobacz: Apple próbuje przekonać senat USA, że monopol App Store jest super

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: phonearena, wł