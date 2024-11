Wiadomości się zachciało? Elon Musk wie lepiej, co masz czytać

Masz wrażenie, że były Twitter zakrzywia rzeczywistość? Nie tylko Ty. Elon Musk przyznał, że X.com ogranicza nam dostęp do informacji.

Elon Musk przyznał, że jego portal społecznościowy utrudnia dostęp do bieżących wiadomości oraz innych treści, które mogą służyć jako materiały źródłowe. To potwierdza przeczucia wielu osób: X.com sprowadza dyskurs do poziomu dywanu i tworzy toksyczne środowisko.

Linki na X mają niższy priorytet

Elon Musk nie przyznał się do tego wprost – nie jest aż tak bezczelny. Potwierdził jednak przypuszczenia wielu osób i wydawców wiadomości – wpisy z linkami „na zewnątrz” mają niższy priorytet niż sam tekst, obrazki czy filmy osadzone natywnie. Jeśli więc chcesz przekazać coś na X i liczysz na zasięgi, po prostu opisz temat.

Just write a description in the main post and put the link in the reply. This just stops lazy linking. — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Widzisz już problem? W ten sposób można napisać cokolwiek bez poparcia i dostać więcej uwagi niż osoby podające rzetelne informacje z linkami do materiałów źródłowych. Wpisy z linkami, choć bardziej wartościowe z punktu widzenia rzetelności, są mniej wartościowe dla byłego Twittera. Oczywiście można podać link niżej, na przykład w odpowiedzi, co zasugerował Musk, ale to niewiele pomoże.

Oficjalnie w ten sposób prowadzący X.com chcą utrzymywać użytkowników w zasięgu swojej platformy jak najdłużej. Celem jest przekonanie ich do tworzenia treści natywnych, a nie traktowania X jak punktu przesiadkowego. Ma to oczywiście sens, jednak wcześniejsze doświadczenia z Elonem Muskiem każą wątpić w to eleganckie wyjaśnienie. Bogacz nie raz wykorzystywał X do kierowania narracją na swoją korzyść.

Dlatego na byłym Twitterze nie ma już między innymi konta The Guardian. Krytykował go także New York Times, Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, hiszpański La Vanguardia i wielu innych. Organizacja pozarządowa Reporters Without Borders zaciągnęła X do sądu we Francji za rozsiewanie fałszywych informacji mimo licznych zgłoszeń (chodziło o film oznaczony jako produkcja BBC, przekłamujący poglądy żołnierzy ukraińskich). Unia Europejska również ma z X na pieńku.

