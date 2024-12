Wiadomości Google ze zmianami. Mogliby się w końcu zdecydować

Google nie może się zdecydować, jak ma wyglądać aplikacja Wiadomości, której większość z nas używa do SMS-ów. Firma wprowadza kolejną zmianę.

Google szykuje kolejną zmianę w wyglądzie aplikacji Wiadomości, której użytkownicy Androida używają między innymi do obsługi SMS-ów. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że to już któreś z kolei odświeżenie, które odwraca wcześniej wprowadzone zmiany.

Wiadomości Google do zmiany

W najnowszej wersji beta aplikacji Wiadomości Google pojawiły się kolejne zmiany, które odświeżają wygląd dolnej belki do wpisywania tekstu. Problem w tym, że ten element akurat był zmieniany w ostatnim czasie już kilkukrotnie, to sugeruje, że Google nie potrafi się zdecydować na jedną, ostateczną wersję.

Na początku roku pole do wpisywania tekstu wiadomości miało po lewej stronie ikonę emoji, a po prawej kolejno Magic Compose, galerię oraz plusik do dodawania innych elementów. Na samym końcu, po prawej stronie, znajdowała się ikona do wiadomości głosowych. W październiku uległo to zmianie. Od lewej mieliśmy kolejno plusik, galerię Magic Compose, emoji oraz wiadomości głosowe. Teraz Google wraca do poprzedniej wersji, przynajmniej częściowo.

fot. 9to5Google

W nowej wersji beta aplikacji Wiadomości Google po lewej znajduje się plusik. Za nim jest pole do wpisywania tekstu, a po prawej kolejno Magic Compose, emoji, galeria i wiadomości głosowe. Nie są to jakieś kluczowe zmiany, ale mogą irytować. Ciągłe przestawianie tych elementów może powodować frustrację u użytkowników, którzy przyzwyczaili się go wcześniejszego układu. Oby była to już ostatnia zmiana tego typu.

Źródło zdjęć: Mojahid Mottakin / Shutterstock.com, 9to5Google

Źródło tekstu: 9to5Google