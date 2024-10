Duże zmiany w SMS-ach na Androidzie. Chodzi m.in. o karty SIM

Aplikacja Wiadomości Google przejdzie spore zmiany. Dzięki nim SMS-owanie ma być przyjemniejsze.

Wiadomości Google to aplikacja, którą prawdopodobnie większość z nas używa na Androidzie do SMS-ów. Jest ona domyślnie preinstalowana na wielu urządzeniach. Wydawałoby się, że nie da się w niej wiele zmienić. Błąd. Google właśnie szykuje spore poprawki.

Wiadomości Google z dużymi zmianami

Zmiany zauważył Assemble Debug, któremu udało się je włączyć w najnowszej wersji aplikacji. Zmian jest kilka. Najważniejsze wydaje się rozgraniczenie poszczególnych wiadomości. To ma być wyraźniej zaznaczone, dzięki czemu łatwiej będzie rozróżnić poszczególne komunikaty. Może to być przydatne, gdy ktoś przyśle nam kilka wiadomości z rzędu.

Kolejna zmiana to możliwość nazwania karty SIM, z której korzystamy na grupowych czatach. Z oczywistych powodów będzie to pomocne w przypadku telefonów dual-SIM. Dzięki temu nie pomylimy się i nie wyślemy wiadomości z drugiego numeru. Odświeżenie przejdzie też sekcja GIF-ów, która będzie teraz podzielona na kategorie. Ostatnia zmiana to możliwość kliknięcia zdjęcia profilowego użytkowników, aby zobaczyć powiększoną wersję. Co ciekawe, nie działa to na czatach grupowych.

Zmiany na razie nie są jeszcze dostępne, ale powinny pojawić się w przyszłych aktualizacjach Wiadomości Google.

